Detienen a Pareja por Robar Dinero en Falsa Venta de Auto: Así Fue el Atraco en CDMX

En la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), un hombre y una mujer fueron detenidos después de que presuntamente amenazaron con un arma de fuego y despojaron de 95 mil pesos a un ciudadano, al que citaron para supuestamente venderle un auto.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisó que la detención de la pareja ocurrió en calles de la colonia Pueblo Santa Rosa Xochiac.

Así fue el atraco en CDMX

Entrevistado por policías de la CDMX, un hombre de 47 años de edad dijo que vio en redes sociales el anuncio de un automóvil en venta.

Al ver que estaba a muy bajo costo de acuerdo con el modelo, acordó una cita con el vendedor.

Sin embargo, al llegar a la dirección pactada y mientras esperaba al supuesto dueño, cuatro hombres lo amagaron con una pistola y le quitaron los 95 mil pesos en efectivo que llevaba para hacer la transacción.

Noticia relacionada: ¿Un Policía me Puede Acompañar a Comprar un Auto Usado? Así Pides Apoyo Gratuito.

Rastreo de posibles implicados

El personal del Centro de Control y Comando (C2) Poniente reportó el robo al transeúnte en el cruce de las calles Orquídea y Abedules de la colonia Lomas de los Cedros.

De inmediato, los operadores realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para localizar a los sujetos que huyeron luego del atraco.

Dos de los posibles implicados subieron a una camioneta de color azul, y después una mujer abordó el vehículo para seguir con su huida.

Luego de un despliegue operativo, los policías localizaron la camioneta en el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Desierto de los Leones, en la misma demarcación, por lo que le dieron alcance y les marcaron el alto, sin embargo los probables responsables bajaron de la unidad y emprendieron la huida a pie.

Pareja detenida por robo de dinero en falsa venta de auto. Foto: SSC

Persecución y detención de ladrones

Después de una persecución, los uniformados alcanzaron a uno de los hombres y a la mujer a quienes les realizaron una revisión preventiva.

Gracias a ello les aseguraron 50 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y la camioneta en la que pretendían huir.

El hombre de 32 años de edad y la mujer de 36 años fueron detenidos, y junto con lo asegurado, presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quién determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

La SSC añadió que el detenido además cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Abuso Sexual agravado en el año 2023.

También tiene una presentación ante el Juez Cívico por ingerir bebidas alcohólicas en el mismo año.

Mientras que la mujer cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario, por violación y abuso sexual por omisión de denuncia en el año 2013.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb