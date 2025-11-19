Detienen al Hombre de la Túnica Negra por Presunto Feminicidio de Amanda Castro en CDMX

El presunto asesino de la túnica negra, Luis “N”, señalado por el feminicidio de Amanda Castro Rossab en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); así lo atraparon.

Según los primeros reportes, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron dar con su paradero luego de casi un mes de investigaciones.

Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica

En dichas indagatorias, los videos de las cámaras de videovigilancia fueron claves para su aprehensión debido a que el ataque con arma blanca en contra de la víctima de 22 años de edad quedó grabado.

En las imágenes aparece el sospechoso ataviado con una túnica negra y sigue a la joven.

¿Qué se sabe del asesino de la túnica en CDMX?

Posteriormente, se acerca a Amanda, quien sacó a pasear a su mascota en inmediaciones de una jardinera de la colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc.

El video muestra cómo ambas personas parecen entablar una conversación y, posteriormente, el probable responsable, Luis “N”, la ataca en el cuello y huye del lugar. El cuerpo de Amanda fue hallado sin vida el 24 de octubre.

La Fiscalía CDMX trabaja con rigor para esclarecer los hechos y garantizar justicia y atención integral a las víctimas indirectas, con perspectiva de género y respeto pleno a los derechos humanos

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que Luis “N”, presunto asesino de la túnica, atacó a Amanda Castro Rossab y si se trata del primer y único caso en el que el sospechoso estaría involucrado.

¿Quién era Amanda Castro Rossab?

Amanda Castro Rossab tenía 22 años y fue reportada como desaparecida el 23 de octubre, luego de que sacó a pasear a su perrito en inmediaciones del Metro Chilpancingo y no volvió a su casa en la colonia Paulino Navarro.

La joven era la menor de tres hermanos y vivía con sus padres. Sus seres queridos la recuerdan como amante de los animales, alegre y responsable. Exigen justicia por su muerte y esperan más avances en las investigaciones.

