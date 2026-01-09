Detienen a Sujeto por Robarse un Tablero de Basquetbol de Un Parque en la GAM, en la CDMX

La Policía de la Ciudad de México detuvo a un sujeto que robó un tablero de basquetbol de un área de juegos ubicada en un parque, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los uniformados recibieron un aviso de emergencia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, de un robo en un camellón en la avenida de León de los Aldama y la calle Salagua, colonia San Felipe de Jesús.

Tras realizar el cerco virtual, los operadores del C2 Norte indicaron a los oficiales en campo que el posible implicado caminaba por la calle Talpa y San Juan de los Lagos.

La detención del sujeto

Los policías dieron alcance al señalado y tras interceptarlo le aseguraron un tablero de metal de un metro 70 de largo y un metro 10 de ancho, pintado de color rosa.

Además del tablero, llevaba el aro metálico. El sujeto no pudo acreditar la propiedad legal y fue detenido por parte de los agentes.

Por lo anterior, el sujeto de 41 años de edad fue detenido y tras informarle el motivo de su detención y de leerle su cartilla de derechos de ley, fue presentado junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica

Según el cruce de información, el detenido tiene tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo en distintas modalidades.

