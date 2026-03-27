"Disputa entre 'Los Malportados' y 'Los Besucones" en Iztapalapa: Balaceras y Homicidios en CDMX

Dos grupos delictivos se pelean el control para operar en la alcaldía Iztapalapa, se trata de los llamados "Los Malportados" y "Los Besucones", quienes son acusados de homicidios y balaceras en la Ciudad de México (CDMX). En N+, te compartimos cómo ha sido la disputa.

Estos choques por ganar el control han acabado en ataques armados, detenciones y procesos judiciales, por lo que en calles de la alcaldía Iztapalapa, se ha vivido tensión en los últimos meses.

Video: Detienen a Erik "N", Objetivo Prioritario: ¿De Qué Acusan al Líder de una Célula Delictiva en Iztapalapa?

Reportes de detonaciones, movilización policiaca y escenas acordonadas han marcado el ritmo de colonias, donde dos grupos delictivos mantienen una disputa activa.

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Ambas células son señaladas por autoridades capitalinas como generadoras de violencia, principalmente por su participación en delitos como:

Narcomenudeo.

Homicidio.

Robo.

El conflicto entre estos grupos tiene como eje el control territorial para la venta y distribución de droga en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

¿Quiénes son "Los Besucones"?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), "Los Besucones" operan principalmente en Iztapalapa y están vinculados con actividades de venta de narcóticos, así como homicidios relacionados con disputas internas y con grupos rivales.

Las investigaciones apuntan a que su líder, Erick "N", alias "La Besucona", fue identificado como un objetivo prioritario. Su detención se realizó tras trabajos de inteligencia y una persecución en la alcaldía Coyoacán.

Al momento de su captura, en la colonia Country Club, se le aseguraron dosis de presunta droga, cartuchos útiles y un vehículo sin placas. Las autoridades lo relacionan con al menos cuatro homicidios, algunos de ellos vinculados directamente con enfrentamientos contra integrantes de "Los Malportados". En N+ te compartimos lo que pasó en Detienen en CDMX a 'La Besucona', Líder de 'Los Besucones': Operaba en Esta Zona.

"Los Malportados" y su presencia en la zona

Por su parte, “Los Malportados” han sido identificados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como un grupo con operaciones en Iztapalapa y Tláhuac.

El 9 de febrero de 2026, dos presuntos integrantes, Rafael "N" y David "N", fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio. Las investigaciones señalan que habrían participado en un ataque armado ocurrido el 25 de enero en la colonia Barrio Guadalupe, donde una agresión directa con arma de fuego dejó víctimas mortales.

Luego del ataque, los presuntos responsables fueron detenidos en la misma alcaldía. La autoridad judicial determinó prisión preventiva y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Además, las indagatorias revelaron que ambos imputados cuentan con otras investigaciones abiertas por homicidio, lo que refuerza su perfil como presuntos generadores de violencia dentro de esta célula.

Las autoridades han identificado que los enfrentamientos entre "Los Malportados" y "Los Besucones" están relacionados con la disputa por puntos de venta de droga, lo que ha derivado en agresiones armadas y homicidios.

Uno de los casos que se vincula con esta confrontación ocurrió en diciembre de 2025, cuando se registró un asesinato presuntamente relacionado con este conflicto. A ese hecho se suman otros eventos ocurridos desde 2024, que forman parte de las líneas de investigación.

El 16 de febrero de 2026, autoridades capitalinas informaron sobre avances en materia de procuración de justicia, destacando la detención de varias personas consideradas generadoras de violencia, entre ellas, una mujer identificada como posible integrante de "Los Malportados", detenida por delitos contra la salud.



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