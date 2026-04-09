¿Hay Doble Hoy No Circula 10 de Abril por Contingencia? Carros con Restricción en CDMX y Edomex

El Valle de México se ha visto afectado por la mala calidad del aire en los últimos días, de ahí que los automovilistas deban estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana 10 de abril 2026 y acá en N+ te decimos qué autos tienen restricción este viernes en CDMX y Edomex.

El centro de México está presentando altos niveles de contaminación, sin embargo las condiciones climáticas han ayudado a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no active la Fase 1 de contingencia ambiental, motivo por el cual no se aplicó el Doble No Circula este jueves.

De cualquier manera, al estar en temporada de ozono se recomienda a la población informarse sobre las medidas por los niveles de contaminación, como un eventual Doble Hoy No Circula que afectaría a más carros, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

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¿Hay Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

En el último reporte de las autoridades, se informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de partículas PM10 y PM2.5, sin embargo en la mayoría de estaciones es buena o aceptable, por lo que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para este viernes 10 de abril 2026.

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Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Doble No Circula Viernes: ¿Cómo aplica?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble No Circula mañana 10 de abril 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental en CDMX y Edomex:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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Hoy No Circula 10 de abril: ¿Qué autos tienen restricción?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 10 de abril 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula 10 de abril son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El horario del Hoy No Circula viernes 10 de abril, programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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