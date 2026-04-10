¿Doble Hoy No Circula 11 de Abril? Números de Placas que Descansan Mañana Sábado en CDMX-Edomex

Luego de que se presentara una mala calidad del aire en el Valle de México, lo cual abrió la posibilidad de que se activara una nueva contingencia ambiental en los últimos días, los capitalinos se preguntan si se aplicará el Doble Hoy No Circula sabatino este 11 de abril de 2026, y acá te explicamos qué carros y números de placas 'descansan' en la CDMX y Edomex en el segundo sábado del mes.

Debido a que es temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se mantienen en alerta por los altos niveles de contaminación, en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

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¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 11 de abril?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es aceptable en la mayoría de estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, pese a la presencia de ozono y partículas PM2.5, por lo que no existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 11 de abril 2026.

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Sin embargo, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

Doble Hoy No Circula sabatino: ¿Cómo opera?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, este sábado 11 de abril de 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas vigentes del programa de la Sedema y CAMe:

Todos los autos con holograma 2

Carros con holorgrama 1 y terminación de placas PAR: 0, 2, 4, 6, 8

Autos con holograma 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6

Carros foráneos, checa cuáles son

Vehículos con permiso para circular sin placas

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¿Qué número de placas no circulan hoy 11 de abril?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula sabatino 11 de abril se aplicará con normalidad y al ser el segundo sábado del mes, carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

¿Dónde aplica el Doble Hoy No Circula sabatino?

Si tienes planeado salir a otro estado a descansar o regresas de vacaciones, debes saber que el Hoy No Circula sabatino, así como la doble restricción solo se aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

El horario del programa de Sedema entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de este sábado 11 de abril de 2026.

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