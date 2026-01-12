¿Hay Doble Hoy No Circula 13 de Enero 2026 en CDMX y Edomex? Así Queda Mañana Martes

Con el regreso a clases y la incorporación de trabajadores a sus labores tras las vacaciones de invierno, los automovilistas han iniciado a preocuparse por el tránsito y las restricciones vehiculares por Contingencias Ambientales. Por ello, en N+ te decimos si este martes 13 de enero 2026 aplica Doble Hoy No Circula para la Ciudad de México y el Estado de México, y qué vehículos dejan de circular.

Ello, luego de que los pasados 1 y 8 de enero se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, debido a la alta concentración de contaminantes en la atmósfera.

Y en consecuencia se activó el Doble Hoy No Circula para evitar emisiones de contaminantes procedentes de los vehículos hacia la atmósfera, al tiempo que se pidió a la población considerar medidas extras para cuidar su salud.

De hecho, el Sistema de Monitoreo Atmosférico, que hace un continuo análisis de la calidad del aire, reporta que a las 15:00 horas de este 12 de enero la calidad del aire es Mala. Por lo que habrá que estar pendientes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para conocer si se activa la Contingencia Ambiental por Ozono.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 13 de enero de 2026?

Dado que los engomados y placas de vehículos que dejan de circular son distintos por cada día de la semana. La aplicación del Hoy No Circula genera duda constante entre los automovilistas, así como aquellos que exentan la restricción vehicular.

Dado que hasta las 15:00 horas de este lunes no se ha activado ninguna medida extraordinaria, no se ha activado el Doble Hoy No Circula para este martes.

Por lo que para este 13 de enero de 2026 dejarán de circular los vehículos que cumplen con las siguientes condiciones:

Engomado ROSA, terminación de placas 7 u 8.

Por lo que si circulas por la Ciudad de México y el Estado de México ten en cuenta que este programa aplica entre las 05:00 y 22:00 horas.

Recuerda que ignorar el Hoy No Circula genera multas, que te pueden ser aplicadas por las Patrullas de Vigilancia Ambiental.

¿Qué vehículos sí pueden circular pese a Hoy No Circula?

Vehículos Híbridos y eléctricos

Autos de uso particular que atienden Emergencias Médicas

Taxis

Vehículos de emergencias y rescate

Vehículos de transporte escolar y de personal

Cortejos Fúnebres

Autos de Personas con Discapacidad

Transporte de Residuos y Materiales Peligrosos

Tranporte Público

Motos

