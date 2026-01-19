¿Se Activa Doble No Circula Mañana 20 de Enero 2026? Esta Restricción Habrá en CDMX y Edomex

La mala calidad del aire en el Valle de México ha sido una constante en lo que va del mes, por lo cual los automovilistas deben estar pendientes de si hay Doble Hoy No Circula mañana, y acá en N+ te explicamos cómo aplica la restricción este martes 20 de enero de 2026 en CDMX y Edomex.

Debido a que estamos en temporada partículas lo que ha provocado contingencia ambiental en los últimos días, es importante seguir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para no recibir una multa por transitar en un día prohibido.

Esto debido a que el Doble No Circula entra en operación cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental y afecta a más carros de lo habitual, incluso a aquellos que son último modelo y que no están exentos de la medida de este programa.

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

Hasta el momento no se ha anunciado, sin embargo el Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en siete estaciones de la capital y cuatro en territorio mexiquense por presencia de partículas PM2.5 y PM10.

Noticia relacionada. ¿De Cuánto Es la Multa por Infringir el Doble Hoy No Circula 2026? Así la Sanción

De esta manera, en cualquier momento podría activarse la Fase 1 de contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula el 20 de enero de 2026, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

¿Cómo aplica el Doble No Circula mañana 20 de enero?

De momento no está activo el Doble Hoy No Circula, sin embargo en caso de que se apliquen las medidas para proteger a la población y reducir los niveles de contaminación. Así sería la restricción por contingencia ambiental este martes 20 de enero:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8

Hoy No Circula martes: Placas y engomado castigados

En caso de que no se active la Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula del 20 de enero operará con normalidad, por lo que solo los vehículos con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, engomado rosa, último dígito numérico de placa 7 y 8

Los carros exentos que sí pueden circular este martes son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula del 20 de enero tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

Historias recomendadas