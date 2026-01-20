¿Hay Doble No Circula Mañana 21 de Enero por Mala Calidad del Aire? Evita Multa en CDMX y Edomex

El Valle de México continúa presentando una mala calidad del aire, por lo que ante la posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular este miércoles 21 de enero de 2026 en la CDMX y el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México siguen en alerta debido a los altos niveles de contaminación, por lo que en una nota previa te explicamos cómo operó el Hoy No Circula este martes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Habrá Doble Hoy No Circula 21 de enero 2026?

El Índice de calidad del aire va de aceptable a mala en todas las estaciones ubicadas en la CDMX y Edomex por presencia de partículas PM2.5 y PM10, además de ozono. Por ello, existen condiciones para que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia ambiental, así como el Doble Hoy No Circula para este miércoles 21 de enero.

Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares. En caso de que se aplique el programa doble, así aplicará:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4

¿Cómo aplica el Hoy No Circula miércoles?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que habrá Doble Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal este miércoles 21 de enero, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Holograma 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Así aplica el Hoy No Circula miércoles. Foto: CAMe

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,262 a los 3,394 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El Hoy No Circula miércoles 21 de enero 2026 comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

