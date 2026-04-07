¿Es Normal o Doble Hoy No Circula 8 de Abril por Contingencia? Quiénes Descansan en CDMX-Edomex

Hoy la calidad del aire en el Valle de México es mala, de ahí que se recomienda a los automovilistas estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana 8 de abril 2026 en caso de que su carro no pueda transitar este miércoles en CDMX y Edomex.

Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más coches, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 8 de abril 2026 por contingencia?

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en dos estaciones: Ajusco Medio y Cuautitlán por la presencia de partículas PM10 y PM2.5, por lo que el nivel de riesgo es alto para la población.

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Sin embargo en la mayoría de estaciones los niveles de contaminación son aceptables, por lo que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana miércoles 8 de abril 2026.

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Además, las condiciones climáticas podrían ayudar a dispersar los contaminantes. De cualquier forma se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Doble Hoy No Circula: ¿Cómo aplica en contingencia?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAME deba activar el Doble No Circula 8 de abril 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental en miércoles:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Quién no circula mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 8 de abril 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este miércoles 8 de abril, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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