Lluvia y Tormenta Eléctrica en CDMX: Activan Doble Alerta; Desembarcan a Usuarios de L3 Cablebús

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una doble alerta para toda la capital debido a las condiciones meteorológicas previstas para este lunes 6 de octubre de 2025.

La primera alerta fue emitida a las 13:20 horas, pero después se actualizó con la incorporación de la alerta naranja, que incluye las alcaldías:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Mientras que en el resto de las alcaldías se mantiene activa la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se esperan precipitaciones que oscilarán entre 15 y 29 milímetros y de 30 y 49 milímetros para la naranja, acompañadas de caída de granizo en las zonas señaladas. Las autoridades alertaron sobre múltiples peligros asociados a este fenómeno meteorológico.

Lluvia afecta sistema al Metro y Cablebús

El Metro informó que ante la lluvia que se registra esta noche, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

El transporte informó que se inició el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente.

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población.

Se solicita a los ciudadanos retirar la basura de las coladeras, tanto del interior como del exterior de sus hogares, para evitar inundaciones. También se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas durante el evento meteorológico.

Protección Civil advirtió expresamente a la población que evite cruzar calles o avenidas donde se presenten corrientes de agua, debido al riesgo que esto representa. Para quienes deban salir de sus domicilios, se sugiere utilizar paraguas o vestimenta impermeable.

En caso de emergencia, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 911 y 55-5683-2222 para reportar cualquier incidente relacionado con las condiciones meteorológicas.

