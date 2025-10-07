El Riesgo de los Préstamos Clandestinos que Se Vuelven Impagables

Los préstamos ilegales son una práctica recurrente en la Ciudad de México.

Grupos delictivos aprovechan la necesidad de algunas personas, para prestar dinero y después cobrar montos excesivos, extorsionar, o despojarlos de sus inmuebles.

Una víctima de estos préstamos narra su experiencia.

Tuve la necesidad de pedir un préstamo a Víctor, que es prestamista de aquí del pueblo Santa Catarina y presta al 20% como los colombianos. Mi nieto se fracturó un brazo y yo tuve que pedirle 10 mil pesos

“Bueno me hizo una cuenta en un mes, de 40 mil 944, a mes y medio yo ya le debía 107 mil 308, entonces era una cantidad imposible de pagar”, explicó.

Víctor ‘N’, presume en redes sociales poseer armas de fuego y vehículos de lujo. Además se ostenta como dueño de anexos para rehabilitación de adicciones en la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa.

De acuerdo con un documento de la Fiscalía capitalina, Víctor ‘N’, cuenta con un ingreso al reclusorio y ha estado relacionado con 4 averiguaciones previas y una carpeta de investigación por despojo.

Actualmente ofrece préstamos de dinero bajo el esquema de ‘gota a gota’, cuando la deuda se torna impagable, recurre a cometer extorsiones y actos violentos.

Él me llamó para decirme que, si yo no le llevaba lo que le debía, iba a secuestrar a mi esposo y a mi hija y empezó a amedrentarme, decirme que qué le daba en garantía, el señor sigue prestando, como los colombianos, como ‘gota a gota’, sigue pasando a los negocios a cobrar

No es la única comerciante que ha denunciado al mismo prestamista y presunto extorsionador.

Otra víctima detalla que la cuenta llegó a subir hasta 180 mil pesos.

A mí me llegó a subir la cuenta hasta 180 mil pesos, la cual era imposible de pagar, entonces en esa situación él ya tomó otras medidas, llego a amenazarme a mi casa con varios tipos, con armas y querían pegarle a mi esposo

Sin avances en la investigación

Aunque las dos mujeres comerciantes denunciaron los hechos ante la Fiscalía capitalina, aseguran que no hay avances en la investigación.

La verdad es que por eso la gente quita las denuncias o ya no las sigue, porque no proceden, la verdad es que la Fiscalía no hace el trabajo que debe de hacer porque nosotros estamos expuestos a que nos maten, a que nos agredan, nosotros somos puras mujeres en la noche y eso no les importa

La Policía capitalina ha detectado al menos 80 aplicaciones y 3 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México, que ofrecen préstamos engañosos, y después recurren a métodos violentos para cobrar a través de extorsiones.

Historias recomendadas:

Con información de Rafael Trejo

LECQ