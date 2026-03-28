En Mixquic Cosechan uno de los Ingredientes más Tradicionales de la Cuaresma: Romeritos

Entre el olor a tierra húmeda, el aire fresco de la mañana y el sonido de las guadañas, en San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, comienza la cosecha de uno de los ingredientes más tradicionales de la Cuaresma: los romeritos.

Las jornadas empiezan antes del amanecer. Primero se afila la herramienta y después comienza el corte.

Como lo explica Ana Karen González Soria, una campesina:

"Llegamos temprano, le sacamos filo a la guadaña que es lo principal y empezamos a cortar, se empieza a juntar en cajas. Ya en cajas o en bultos se cargan las camionetas en pendones, y ya se lava"

Ana Karen aprendió el oficio desde niña. Hoy es la única mujer de su familia que corta romerito.

“Me enseñaron mi papá y mi abuelita, si tú agarras romerito te lo echas a tu tortilla y le echas sal y limón es una sensación muy rica la verdad se los recomiendo probarlo. Pues porque es algo que cuando tú dices que cuando no hay dinero con un kilo de tortillas y con lo que haya en el campo tú ya comiste”

Las jornadas pueden ser largas y durar hasta 20 horas. El esfuerzo se siente en los brazos y cadera. En todo el cuerpo.

“Una jornada puede ser desde las 5 de la mañana hasta las 12 o una de la mañana, depende del pedido, se les hace fácil regatear, pero no es fácil estar en el campo, sembrando, regando”

Pero entre las dificultades también hay satisfacciones. El olor del campo, el aire fresco y los recuerdos familiares la motivan a seguir trabajando la tierra.

Destacan importancia de consumir romeritos

Durante la inauguración de la Romería de romeritos, realizada en medio de las parcelas, autoridades y productores destacaron la importancia de consumir este alimento y apoyar al campo mexicano.

Al respecto Leobardo Pineda, productor, pide:

“Ayúdennos a consumir el romerito para que todas las familias tengan el sustento y la comida en su casa”

Para esta Cuaresma 2026 se estima una producción de mil 200 toneladas de romeritos, cultivadas en 300 hectáreas de Mixquic, que serán comercializadas en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Cada manojo que llega a la mesa en Navidad o Semana Santa representa horas de trabajo, tradición y el esfuerzo de familias que mantienen viva esta práctica agrícola.

“Yo digo que todos los mexicanos deberíamos consumir más romeritos, porque al hacerlo apoyan a que todo esto no desaparezca”, aseguró Ana Karen.

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Con información de Farah Reachi

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