Encuentran Cuerpo de Nayrobi Flores Arcia, Desaparecida el 26 de Febrero 2026 en CDMX
Nayrobi Flores Arcia fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero de 2026
El cuerpo de una mujer de 27 años fue localizado en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, se trata de Nairobi Flores, quien desapareció el pasado 27 de febrero
La madrugada de este viernes, 6 de marzo de 2026, fue localizado el cuerpo de una mujer de 27 años, en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el cuerpo es de Nayrobi Flores Arcia, una joven reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero de 2026, se le vio por última vez al salir del domicilio de un amigo en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
Solicitamos su colaboración para la localización de NAYROBI FLORES ARCIA , persona vista por última vez el 26 de febrero de 2026 en Col. Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México.— Fotoboletines CBP CDMX (@BoletinCBPCDMX) March 4, 2026
Cuerpo de Nayrobi presentaba rastros de violencia
El cuerpo estaba en una casa de campaña improvisado dentro del parque en dicha alcaldía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona.
Autoridades investigan las causas del fallecimiento, ya que, al parecer, el cuerpo de Nayrobi Flores Arcia tenía rastros de violencia.
