La madrugada de este viernes, 6 de marzo de 2026, fue localizado el cuerpo de una mujer de 27 años, en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el cuerpo es de Nayrobi Flores Arcia, una joven reportada como desaparecida desde el pasado 26 de febrero de 2026, se le vio por última vez al salir del domicilio de un amigo en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Solicitamos su colaboración para la localización de NAYROBI FLORES ARCIA , persona vista por última vez el 26 de febrero de 2026 en Col. Morelos, Cuauhtémoc, Ciudad de México.



*0311 | 55 5484 0430 pic.twitter.com/cteAYGpuq5 — Fotoboletines CBP CDMX (@BoletinCBPCDMX) March 4, 2026

Cuerpo de Nayrobi presentaba rastros de violencia

El cuerpo estaba en una casa de campaña improvisado dentro del parque en dicha alcaldía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona.

Autoridades investigan las causas del fallecimiento, ya que, al parecer, el cuerpo de Nayrobi Flores Arcia tenía rastros de violencia.

Con información de N+

