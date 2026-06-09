¿Qué Pasó con Patrick Bruel? Cantante Francés Es Detenido Tras Denuncias de 13 Mujeres

El cantante francés Patrick Bruel fue detenido en medio de una investigación por denuncias de 13 mujeres por presunta agresión sexual e intento de violación.

patrick-bruel-detenido-denuncias-mujeres-agresion-sexual-que-pasoFoto: GettyImages

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El famoso cantante Patrick Bruel enfrenta serias acusaciones de agresión sexual. Con 13 testimonios en su contra, las autoridades investigan mientras él defiende su inocencia.

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