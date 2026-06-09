¿Quién Era Jaime Sánchez Rosaldo? Muere el Papá de Alessandra Rosaldo a los 84 Años

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad, papá de la cantante y actriz Alessandra Rosaldo.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de Sentidos Opuestos este 9 de junio y provocó diversas muestras de cariño hacia la cantante y su familia, pues además de ser conocido por ser el padre de la esposa de Eugenio Derbez, Jaime Sánchez Rosaldo dejó una importante huella dentro de la industria musical mexicana.

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¿Quién era Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo fue un productor musical, representante artístico y empresario mexicano que dedicó gran parte de su vida a impulsar la carrera de reconocidas figuras del entretenimiento.

Durante varias décadas trabajó detrás de algunos de los proyectos más importantes de la música en México y fue representante de artistas como José María Napoleón, además de colaborar con estrellas como Lucero y Lupita D’Alessio.

También tuvo un papel clave en la trayectoria de Sentidos Opuestos, el exitoso dúo pop integrado por su hija Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, que alcanzó gran popularidad durante la década de los noventa.

Jaime Sánchez Rosaldo y su relación con Alessandra Rosaldo

Además de compartir un vínculo familiar, Jaime Sánchez Rosaldo fue una figura importante en el desarrollo artístico de Alessandra Rosaldo.

La cantante creció rodeada de música gracias a la carrera de su padre dentro de la industria y años más tarde logró consolidarse como una de las voces más reconocidas del pop mexicano junto a Sentidos Opuestos.

A lo largo de los años, Alessandra compartió en distintas ocasiones el cariño y admiración que sentía por su padre, quien también era abuelo de Aitana Derbez, hija de la cantante y Eugenio Derbez.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

De acuerdo con los primeros reportes, Jaime Sánchez Rosaldo murió a los 84 años. Versiones preliminares señalaron que el fallecimiento habría ocurrido a causa de un posible infarto; sin embargo, la familia no ha dado mayores detalles públicamente sobre las circunstancias de su muerte.