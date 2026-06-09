¿Quién Era Jaime Sánchez Rosaldo? Muere el Papá de Alessandra Rosaldo a los 84 Años

Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo y reconocido productor musical, murió a los 84 años; trabajó con grandes figuras de la música mexicana.

quien-era-jaime-sanchez-rosaldo-muere-papa-alessandra-rosaldo-84-anosFotos: Instagram Sentidos Opuestos / Cuartoscuro

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Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y padre de Alessandra Rosaldo, muere a los 84 años. Descubre cómo influyó en la música mexicana y en la vida de su hija.

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