¡Toma precauciones! Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX) realizó por varias horas trabajos de reencarpetamiento en el Eje 1 Poniente Bucareli, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que aquí te informamos si hay circulación en esa importante vialidad y si las labores afectaron el servicio en el Metrobús.

Y es que durante toda la noche y madrugada de hoy, 17 de noviembre de 2025, los trabajadores mantuvieron las actividades de reencarpetamiento en Bucareli, desde Paseo de la Reforma y hasta la calle de Morelos.

Por dicha razón, se cerró la circulación completamente por varias horas y también el Metrobús CDMX informó sobre el cierre de dos estaciones.

¿Ya hay circulación en Bucareli?

Alrededor de las 06:00 horas se reabrió un carril en dirección al Eje Cuauhtémoc, sin embargo, la maquinaria quedó en la zona, por lo que se alertó sobre las afectaciones viales y se pidió circular con precaución.

Los trabajos de reencarpetamiento se realizaron las últimas horas en aproximadamente 300 metros sobre Bucareli, por lo que se desvió la circulación a otras avenidas, como Juárez.

Y aunque ya terminaron los trabajos, a la altura de la calle Artículo 123 quedó un socavón por un registro abierto, al que colocarán un tambo naranja para alertar a los automovilistas, en espera de que se coloque la respectiva tapa.

Metrobús emite aviso sobre estaciones

Ante las labores de reencarpetamiento, el Metrobús de la Ciudad de México emitió un aviso en redes sociales, en el que informó sobre el desvío de la Ruta Sur por México Tenochtitlán y Balderas.

Ante ello, se suspendió el servicio en dos estaciones, de acuerdo con la actualización de las 05:19 horas:

Defensoría Pública. Vocacional 5.

