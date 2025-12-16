Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy 16 de Diciembre de 2025

¡Toma precauciones! Porque este martes, 16 de diciembre de 2025, habrá cierres y modificaciones en el servicio de algunas estaciones del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos en qué líneas no habrá servicio o modificación del mismo.

Estaciones del Metrobús cerradas hoy o con modificación en el servicio

Mediante redes sociales, el Metrobús de la CDMX informó sobre las estaciones cerradas y con modificaciones en el servicio hoy, se trata de:

Línea 1

Estación Sonora: Cerrada por mantenimiento, sin servicio en ambos sentidos, hasta las 8:00 horas.

Línea 2

Estación Rojo Gómez: Cerrada por mantenimiento, sin servicio en ambos sentidos hasta el 19 de diciembre. Los ascensos son por Río Mayo y los descensos por la estación Del Moral.

Línea 4

Estación Delegación Cuauhtémoc - Museo San Carlos, sin servicio delegación Cuauhtémoc a Museo de San Carlos en ambas direcciones, por Verbena Navideña.

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.



Con información de N+

