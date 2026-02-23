¿AICM Suspende Operaciones Hoy? Esto se Sabe Sobre los Vuelos este 23 de Febrero 2026

Este lunes, 23 de febrero de 2026, te decimos cómo está operando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de los brotes de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien fue abatido en un operativo el domingo 22 de febrero 2026.

Recuerda que en el AICM se realizan trabajos de remodelación en los estacionamientos del aeropuerto, donde se remodelarán 1,552 cajones para autos.

En le Terminal 2 están intervenidas áreas en los niveles 4,5 y 6 del estacionamiento nacional.

En la Terminal 2 los trabajos son en el nivel 4.

Se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos programados anticipar la llegara a la terminal aérea, de preferencia utilizar transporte público, y vías alternas.

¿AICM suspende operaciones hoy?

El AICM opera con normalidad el día de hoy, sin embargo, los vuelos programados de 6:00 a 8:45 horas con destino a Guadalajara y Puerto Vallarta han sido cancelados, así lo corroboró el equipo de N+ en la terminal 1, en las tres aerolíneas que van a ese destino y que operan en la terminal .

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo.

Se recomienda las personas que tengan vuelos programados a esos detinos consultar con su aerólínea el estatus de vuelos ante cualquier posible cambio.

Más tarde, mediante un comunicado, el Grupo Aeroportuario Marina informó que las áreas operativas y los edificios terminales 1 y 2, así como los accesos viales al Aeropuerto se encuentran abiertos y funcionan con normalidad. Además:

La mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en este aeropuerto operan conforme a sus itinerarios programados. No obstante, algunas aerolíneas, por decisión propia, han realizado ajustes en los horarios de determinados vuelos.

Hasta las 11:00 horas de este día, se tiene un registro de 58 vuelos cancelados y 11 demorados, estimando una afectación de alrededor de 11,100 pasajeros.

Se cuenta con un estado de fuerza compuesto por aproximadamente 5,800 elementos, integrado por personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) de la Secretaría de Marina, Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como por corporaciones de seguridad privada.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México opera con regularidad. https://t.co/BGojR2WHs0 @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/9Rjm2aGXKt — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 23, 2026

Se indicó que desde la tarde de ayer, dicho personal tiene la encomienda de reforzar las tareas de seguridad, vigilancia y controles de acceso dentro del perímetro aeroportuario, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, instalaciones y bienes.

Hasta el momento las condiciones de seguridad son normales, sin que se haya presentado alguna eventualidad.

