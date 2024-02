Exigen Justicia para Estudiante de la UAM Asesinado

Días después de haber asistido a una fiesta el 29 de mayo en la colonia Obrera, fue encontrado el cuerpo sin vida de Alexis de Jesús Azamar Salomé, estudiante de Psicología de la UAM Xochimilco. A cinco meses del hecho, su familia sigue exigiendo justicia.

Video: Detienen a paramédicos por homicidio del estudiante Alexis de Jesús

Isidro Azamar Cervantes, padre de Alexis de Jesús, refiere:

Yo, en memoria de mi hijo, le he prometido que no voy a descansar, que no voy a descansar hasta hacer justicia, el conocer verdaderamente, conocer quién provocó tanta maldad

El estudiante fue hallado herido por arma blanca en la calle Topacio, en el Centro Histórico, y trasladado en una ambulancia particular. Durante ese tiempo, su familia no supo de él. Cinco días después fue localizado muerto en la autopista México-Puebla.

El padre de Alexis demanda que se investigue la muerte de su hijo:

En primer lugar, no se ha investigado a la persona que lo acompaña. Hay un video de la cámara id 2446... no se ha investigado quién hirió a mi hijo en la plaza 'La Aguililla'; no se ha investigado al policía con indicativo Delta, que ahora sabemos es del corredor Centro, ese policía tuvo contacto con el paramédico, el dueño de las ambulancias, a través de su celular, no se ha investigado dónde tuvieron a mi hijo cinco días que estuvo con vida