Identifican a Mujer que Estaba como Desconocida y que Murió en Explosión de Pipa en Iztapalapa

La Fiscalía de la Ciudad de México informó hoy, lunes 29 de septiembre 2025, que, una de las víctimas que estaba como desconocida por la explosión en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, ya fue identificada.

¿Cómo identificaron a las víctimas que estaban como desconocidas?

Señaló que mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas, se registraron avances importantes en la identificación de un hombre y una mujer fallecidos a causa de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

Gracias a la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), fue posible confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco. Con esta información y en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró localizar a sus familiares este lunes 29 de septiembre

Mujer identificada por explosión en Iztapalapa.

En tanto, indicó que la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se estableció mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de información recabada a través de la línea especial habilitada para este caso.

Gilberto Aarón tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares. Como parte de las diligencias se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos hasta el momento; la búsqueda continúa mediante el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional

La Fiscalía de la CDMX dio a conocer el boletín con la foto del hombre que murió en la explosión, y de quien no se tenía imagen.

Identidad de hombre en calidad de desconocido que murió en explosión en Iztapalapa. Foto: Fiscalía CDMX

¿Cuántas víctimas mortales ha dejado hasta el momento la explosión de la pipa en Iztapalapa?

El último corte de la secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que hasta el momento hay:

13 personas hospitalizadas

40 dados de alta

31 fallecimientos

