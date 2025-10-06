Fallan en Móviles Sitios del Gobierno de CDMX; Esto Sabemos

La noche de este lunes 6 de octubre se registran fallas en diversos sitios web del gobierno de la Ciudad de México, entre ellos de Semovi, Sedema, Sedeco y del Trabajo; esto es lo que sabemos.

Al intentar ingresar a sitios de las dependencias capitalinas se muestra un error técnico, aparentemente por problemas de conexión con el servidor. Las fallas son en móviles, pues al acceder en ordenadores, el funcionamiento es normal.

Sin embargo, la página principal del gobierno de la ciudad se mantiene operando sin mayores afectaciones. Lo mismo el espacio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como el de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Estos sitios tienen fallas

Semovi

Sedeco

Sedema

Consejería Jurídica CDMX

Llave CDMX

C5

Secretaría de las Mujeres CDMX

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX

Secretaría de Salud CDMX

El mensaje de error

El texto aparece en las páginas afectadas, marca "Error 20" y "TCP connection timeout", que significa que el servidor intermedio, proxy o firewall del sitio, intentó comunicarse con el servidor principal, pero no obtuvo respuesta a tiempo.

La sugerencia preliminar es intentar en unos minutos y volver a recargar el sitio. Pero esto se ha prolongado al menos un par de horas.

Al momento, autoridades capitalinas no han emitido un informe al respecto. Se desconoce si se realizan labores de mantenimiento, problemas en la red de los sitios mencionados o un ciberataque.

Historias recomendadas:

ASJ