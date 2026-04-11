Familias de Pacientes que Esperan Afuera de Hospitales Enfrentan Abusos y Condiciones Precarias

El próximo domingo se determinará si se vincula a proceso por homicidio doloso a Kevin ‘N’, el joven de 21 años de edad que la madrugada del lunes atropelló a 15 personas afuera del Hospital General Regional del IMSS en Tecámac, Estado de México, provocando la muerte de 4 de ellas y lesiones en otras 11.

El joven conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad en la lateral de la carretera federal México-Pachuca, ignoró un semáforo y un tope, chocando contra otro auto y atropellando a familiares que esperaban noticias de sus pacientes internados.

Esta tragedia puso en evidencia, nuevamente, los abusos y las condiciones precarias a las que se enfrentan quienes deben pasar jornadas enteras afuera de hospitales públicos.

Afuera de los hospitales hombres y mujeres han dejado todo por acompañar a un familiar enfermo.

Como lo refiere Claudia, familiar de un paciente internado:

“Los que tienen a pacientes con gravedad se quedan aquí en cartones, todos se plantan acá como pueden, con plásticos se tapan de la lluvia”

Personas en situación de calle

Entre ellos, se mezclan también personas en situación de calle.

“Es difícil para nosotros estar aquí, viviendo las inclemencias, aquí hay mucha gente indigente, que tiene comida guardada, salen las ratas, gente drogadicta”, asegura Angelica, familiar de paciente.

Abusos

La necesidad abre espacio a abusos.

Hay quienes cobran por permitirles permanecer en una silla, por un lugar en la banqueta, por un rincón donde descansar unas horas.

Mateo, tiene 82 años, desde hace una semana tiene a su hijo internado por una complicación de diabetes, permanece durante horas bajo el Sol, en la entrada de la estación Hospital General del Metro y señala:

“No hay ni donde, un lugar, aquí solamente, solamente aquí, no hay nada, los de allá si quiere un banco, se lo prestan, pero pagando”

10 o 15 pesos por hora el alquiler de los bancos y 50 pesos por hora la silla de ruedas.

Son tantas familias afuera del Hospital General de México, que la espera ya rebasa las banquetas y se extiende hasta las entradas del Metro.

Otros, con más suerte, duermen dentro de sus coches, convertidos en refugios temporales, como Diana, mamá de paciente, que permanece afuera del Hospital infantil.

"Nosotros venimos de un lado de Temazcalzingo"

Ante la pregunta sobre si se han quedado ahí, Diana indica:

“Si, pues qué le hacemos”

Video: Atropellamiento Afuera de Hospital en Tecámac, Evidencia Condiciones Precarias Que Sufren Familiares de Pacientes

Además, tienen que sortear a indigentes agresivos como ocurre afuera del hospital infantil Federico Gómez.

“Si no le da uno una moneda o algo, si se ponen muy agresivos”, asegura Alma, mamá de otro paciente.

Nadie se va porque el cansancio, el hambre o el frío no pesan más que la preocupación. Porque su mente está en otra parte. Confiando en que la vida, adentro, logre abrirse paso y pronto dejen este sitio.

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Con información de Guadalupe Madrigal

LECQ