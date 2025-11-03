Fiscalía CDMX Catea Sedes de la Casa de Las Mercedes y Entrevistará a Niñas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cateó las dos sedes de la Fundación Casa de las Mercedes I.A.P., como parte de las investigaciones por los delitos de violación agravada y explotación laboral en agravio de niñas y adolescentes que se encontraban en ese albergue.

En un comunicado, la dependencia capitalina informó que también se realizaron entrevistas, dictámenes periciales en diversas materias y otros actos de investigación orientados a esclarecer los hechos.

El 29 de octubre de 2025, niñas y niños de la Casa de las Mercedes fueron trasladadas a un albergue de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco .

fueron trasladadas a un albergue de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en la alcaldía . Lo anterior, luego de que las autoridades recibieron presuntas denuncias por trata de personas y abuso sexual en el sitio.

en el sitio. Los menores estaban en la sede de la colonia San Rafael , en la alcaldía Cuauhtémoc.

, en la alcaldía Cuauhtémoc. La Casa de las Mercedes funcionaba desde hace casi 30 años con el objetivo de dar apoyo a menores víctimas de diversos tipos de violencia.

Cateos en la Casa de las Mercedes

Como parte de las diligencias ministeriales, los agentes de la Fiscalía CDMX ejecutaron cateos en las dos sedes de la fundación, donde aseguraron equipo de cómputo y documentación.

La finalidad, indicó, es localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la institución a lo largo de los años.

Autoridades entrevistarán a niñas

De igual manera, informó que se aplicarán entrevistas a niñas y adolescentes reubicadas, con acompañamiento psicológico y bajo protocolos especializados.

El plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento psicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma cuidadosa y especializada.

Añadió que dichas entrevistas permitirán establecer si los hechos denunciados corresponden a casos aislados o a un posible patrón de abusos.

También aseguró que será exhaustiva en el análisis de toda la información recabada, a fin de identificar tanto a los probables agresores como a las personas que pudieran haber tenido conocimiento o participación, directa o indirecta, en los hechos, sin excluir a nadie del alcance de la investigación.

Con información de N+.

