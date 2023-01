FGJCDMX Pide a Von Roehrich que Se Presente a Declarar

El exalcalde en Benito Juárez y actual diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Christian Von Roehrich, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por el servidor público y asociación delictuosa relacionados con las investigaciones del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Te recomendamos: Cártel Inmobiliario: Vinculan a Proceso a Exfuncionarios de BJ

Así lo informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien detalló que ya recibieron 43 denuncias de personas afectadas por la corrupción inmobiliaria en esa demarcación.

Durante la gestión de Christian ‘N’ como jefe delegacional, posiblemente autorizaron que se suscribieran contratos con diversas empresas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos, con lo que se generó un daño al erario de la Ciudad de México, ya que las corporaciones con las que se suscribieron dichos documentos no operaban y, por lo tanto, las obras contratadas no se llevaron a cabo. De este último servidor público referido, quien cuenta con orden de aprehensión, tenemos conocimiento que buscó la protección de la justicia federal, al promover una solicitud de amparo, no obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe, nada teme