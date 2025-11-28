Clima en CDMX, con Lluvia Hoy: A Esta Hora se Espera Frío y Precipitación Pluvial

Este viernes, 28 de noviembre de 2025, seguirán las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cómo estará el clima y si se espera lluvia en la capital del país.

De acuerdo con la Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy habrá cielo medio nublado y ambiente frío a fresco, siendo muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la mañana, habrá cielo medio nublado y ambiente frío a fresco, así como muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas del Valle de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 18 a 20 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Además se pronostica Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que este viernes por la tarde se espera ligero descenso en las temperaturas máximas, por lo que el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado.

A las 9:00 horas se prevé una temperatura de 14°C.

A las 12:00 horas, la temperatura aumentará a 17°C.

A las 18:00 horas, la temperatura descenderá a 15°C con posibilidad de lluvias.

Indicó que para hoy hay condiciones para lluvias ligeras aisladas. Mientras que en el Estado de México, se prevén lluvias e intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas.

Cabe destacar que durante la madrugada del sábado, la temperatura descenderá y se sentirá mucho fío en el sur y poniente de la CDMX.

