Gobierno CDMX se Desmarca de Abogados que Piden Dinero a Víctimas de Explosión de Pipa

El gobierno capitalino se deslindó hoy, 1 de septiembre de 2025, de los abogados que han solicitado dinero a las familias de las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante la Mañanera del Pueblo, Clara Molina Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), explicó que hay abogados de despachos privados que se presentan con las familias para ofrecer sus servicios legales, pero resaltó que no representan a su administración.

Es un tema que no ha tenido ningún sustento, se dice que son abogados del Gobierno, eso es mentira, sabemos que hay grupos privados de abogados, rondando, platicando y ofreciendo sus servicios por porcentajes.

Video: Socavón en La Concordia: Cierran Vialidad Donde Explotó Pipa en Iztapalapa

Gobierno de CDMX anunció ayudas para víctimas de la explosión

El accidente en el que una pipa explotó dejó decenas de personas lesionadas y al momento suman 31 muertos. El vehículo transportaba más de 49 mil litros de gas LP, venía de Tuxpan, Veracruz con rumbo a la alcaldía Tláhuac para descargar en una gasera; en el camino se impactó.

Nota relacionada: Revelan Velocidad de Pipa que Explotó en Iztapalapa; Accidente No Fue por Bache, Dice Fiscalía

El choque provocó una fuga masiva de combustible y, poco después, una explosión de gran magnitud. El Gobierno de la CDMX anunció previamente que las personas afectadas recibirían atención integral sin costo.

Recientemente, Brugada Molina también informó que se otorgará un segundo apoyo económico a las familias de las víctimas, aunque no precisó el monto que se entregará en esta nueva etapa.

Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que en el primer paquete de ayudas se entregaron 20 mil pesos a los heridos hospitalizados y 50 mil pesos a los familiares de quienes perdieron la vida.



