Golpean a Policías de CDMX y les Roban Arma en Calles de la Cuauhtémoc; Hay Siete Detenidos

Dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron golpeados la tarde de este jueves 4 de diciembre por varias personas en calles de la colonia Maza, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la agresión, en la que los policías se vieron superados en número, a uno de los agentes le fue robada su arma de cargo, informó en un comunicado la dependencia capitalina.

¿Por qué golpearon a los policías?

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban revisiones a conductores de motocicletas y, al marcarle el alto a una unidad, el conductor se tornó agresivo y se resistió a bajar.

Acto seguido, el conductor pidió apoyo de las demás personas que se encontraban en el lugar, quienes comenzaron a agredir físicamente a los policías.

Al verse rebasados, los oficiales solicitaron a través de la frecuencia de radio el apoyo de otros equipos de trabajo y, cuando más uniformados arribaron al sitio, controlaron la situación.

Caen siete por agresión contra policías

Luego del arribo de los refuerzos, fueron detenidas siete personas por su presunta participación en la agresión contra los policías y el despojo de su arma de cargo a uno de ellos:

Cuatro mujeres de 23, 39, 27 y 49 años de edad.

Tres hombres de 27, 26 y 49 años de edad.

Paramédicos de Protección Civil diagnosticaron a dos efectivos policiales con golpes contusos en la cabeza y el cuerpo, por lo que los trasladaron a un hospital para su pronta atención.

