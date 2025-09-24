Lluvias Muy Fuertes Hoy Afectarán Estas Zonas en CDMX: ¿Se Esperan Granizo y Tormenta Eléctrica?

¿Ya saliste de tu casa y no llevas paraguas? Busca algo que pueda protegerte de la lluvia, porque hoy, 24 de septiembre de 2025, habrá fuertes precipitaciones en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX). En N+, te contamos a partir de qué hora comenzarán y si se prevé caída de granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en su pronóstico severo del clima compartió que a partir de las 16:00 horas de este miércoles y hasta la madrugada del 25 de septiembre se prevén lluvias fuertes en el sur y poniente de la Ciudad de México.

Para este día habrá un cielo nublado, ambiente caluroso, lluvias muy fuertes puntuales, acompañadas de granizo y actividad eléctrica en el poniente y sur de la capital. ¡Cuídate de la caída de ramas! Porque habrá fuertes rachas de viento de 45 kilómetros por hora (km/h), con dirección variable de 10 a 25 km.

#PronósticoDelTiempo || ¡Buenos días!



Este miércoles tendremos ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes 🌧️, actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️ en el sur y poniente de la capital del país; lluvias… pic.twitter.com/SRZsqo4RmH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025

Recomendaciones por caída de granizo y pronóstico de tormenta eléctrica

Este día se esperan tormentas eléctricas, por ello, Protección Civil hizo recomendaciones relevantes como "evitar bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería".

Disminuye tu velocidad al conducir.

Si al manejar comienza a llover con granizo, conserva la calma y evita frenar bruscamente.

No pases por zonas inundadas.

Si vas por la calle, busca dónde puedes resguardarte.

No cruces corrientes de agua, ni arroyos o ríos.

Aléjate de los cables de luz y postes.

Ten cuidado con los árboles, algunos en mal estado suelen caerse.

No uses tu celular conectado al cargador.

Desconecta aparatos electrónicos.

