Lluvias Muy Fuertes Hoy Afectarán Estas Zonas en CDMX: ¿Se Esperan Granizo y Tormenta Eléctrica?

Si vas a salir este miércoles, te contamos cómo estará el pronóstico severo del clima en la CDMX; revisa las recomendaciones

Personas cruzan las calles con sombrillas de colores.

Este miércoles se prevén fuertes lluvias en varios sitios de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

¿Ya saliste de tu casa y no llevas paraguas? Busca algo que pueda protegerte de la lluvia, porque hoy, 24 de septiembre de 2025, habrá fuertes precipitaciones en diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX). En N+, te contamos a partir de qué hora comenzarán y si se prevé caída de granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en su pronóstico severo del clima compartió que a partir de las 16:00 horas de este miércoles y hasta la madrugada del 25 de septiembre se prevén lluvias fuertes en el sur y poniente de la Ciudad de México.  

Video: Sistema Cutzamala Se Recupera Gracias a Lluvias: Ya Rebasa el 80% de Almacenamiento

Para este día habrá un cielo nublado, ambiente caluroso, lluvias muy fuertes puntuales, acompañadas de granizo y actividad eléctrica en el poniente y sur de la capital. ¡Cuídate de la caída de ramas! Porque habrá fuertes rachas de viento de 45 kilómetros por hora (km/h), con dirección variable de 10 a 25 km. 

Recomendaciones por caída de granizo y pronóstico de tormenta eléctrica 

Este día se esperan tormentas eléctricas, por ello, Protección Civil hizo recomendaciones relevantes como "evitar bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería". 

  • Disminuye tu velocidad al conducir.
  • Si al manejar comienza a llover con granizo, conserva la calma y evita frenar bruscamente.
  • No pases por zonas inundadas.
  • Si vas por la calle, busca dónde puedes resguardarte.
  • No cruces corrientes de agua, ni arroyos o ríos.
  • Aléjate de los cables de luz y postes.
  • Ten cuidado con los árboles, algunos en mal estado suelen caerse. 
  • No uses tu celular conectado al cargador.
  • Desconecta aparatos electrónicos.

 

