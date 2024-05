Graves Afectaciones a la Salud Debido a la Mala Calidad del Aire en el Valle de México

Desde el 30 de abril y hasta el 30 de mayo de este año, se ha decretado en ocho ocasiones la Fase 1 de Contingencia Ambiental por muy mala calidad del aire en el Valle de México.

Esto significa que el mes de mayo del 2024 ha sido uno de los de mayor contaminación desde que se lleva este registro.

Prácticamente hemos pasado uno de cada tres días en condiciones de riesgo para la salud de quienes vivimos en esta zona del país.

Afectaciones a vías respiratorias

Jaime Fandiño, jefe del Departamento de Otorrinolaringlogía del Hospital Español de la Ciudad de México, explicó que una de las afectaciones a la salud por la contaminación es que la de las fosas nasales.

Al observar a una capitalina, el especialista encontró mocos de puente y alino junto con una importante resequedad de la nariz.

Incluso observó unos puntos blancos, que no son otra cosa más que contaminación, partículas suspendidas probablemente bastante grandes que se han quedado en la entrada como filtro de la nariz.

Las partículas suspendidas son las que más afectan a las personas, ya que penetran fácilmente en las vías respiratorias.

El médico señaló que hay dos tipos importantes de contaminación atmosférica respiratoria: la aguda y la crónica.

La aguda es como estamos ahorita que se pone la contingencia. Puede ser por ozono y a partículas suspendidas

El otorrinolaringólogo advirtió que las partículas PM 2.5 son las más peligrosas, porque las respiras y la nariz no las puede filtrar; y agregó que los pacientes con asma van a verse afectados, porque el asma es un proceso inflamatorio y el ozono en particular produce muchísima inflamación.

Finalmente, señaló que todas estas partículas suspendidas son cancerígenas, por lo que son factores que podrían derivar en cáncer en ciertas personas susceptibles.

Con información de Batsheva Faitelson

OGG | ICM