¿Habrá Cierre de Accesos a CDMX por Megabloqueo en Carreteras de México?

Tres organizaciones sociales sumarán fuerzas el próximo 24 de noviembre, para exigir mayor seguridad carreteras del país

Carreteras bloqueadas

Bloqueo carretero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¡Prepárate! Porque se anunció un megabloqueo en varias carreteras del país. Te decimos si habrá cierres en los accesos principales a la Ciudad de México (CDMX).

Tres organizaciones sociales sumarán fuerzas para exigir mayor seguridad en la carretera del país, se trata de:

  • La Asociación Nacional de Transportistas.
  • El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
  • El Movimiento Agrícola Campesino.

¿Podrían cerrar principales accesos a la CDMX?

 Las organizaciones sociales que anunciaron un megabloqueo en carreteras del país informaron que su protesta será a nivel nacional el próximo lunes 24 de noviembre.

La protesta se extenderá por al menos 25 estados y podría incluir cierres en los principales accesos a la Ciudad de México.

Las principales carreteras de acceso a la CDMX son:

  • México-Puebla.
  • México-Querétaro.
  • México-Cuernavaca.
  • México-Toluca.

