¿Habrá Cierre de Accesos a CDMX por Megabloqueo en Carreteras de México?
N+
Tres organizaciones sociales sumarán fuerzas el próximo 24 de noviembre, para exigir mayor seguridad carreteras del país
¡Prepárate! Porque se anunció un megabloqueo en varias carreteras del país. Te decimos si habrá cierres en los accesos principales a la Ciudad de México (CDMX).
Tres organizaciones sociales sumarán fuerzas para exigir mayor seguridad en la carretera del país, se trata de:
- La Asociación Nacional de Transportistas.
- El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
- El Movimiento Agrícola Campesino.
¿Podrían cerrar principales accesos a la CDMX?
Las organizaciones sociales que anunciaron un megabloqueo en carreteras del país informaron que su protesta será a nivel nacional el próximo lunes 24 de noviembre.
La protesta se extenderá por al menos 25 estados y podría incluir cierres en los principales accesos a la Ciudad de México.
Las principales carreteras de acceso a la CDMX son:
- México-Puebla.
- México-Querétaro.
- México-Cuernavaca.
- México-Toluca.
Con información de N+
