¿Habrá Convivencia Therian en la UNAM Hoy? Esto se Sabe Sobre Primera Reunión en CU

Therian es una tendencia que en los últimos días ha ganado gran popularidad, principalmente entre los jóvenes. Te decimos los que se sabe la primera reunión en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Qué son los Therian: Son personas que se identifican propiamente como animales y buscan imitar sus conductas, y no como un humano. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física sino una vivencia interna de identidad.

Cabe recordar que en las redes sociales ha crecido la tendencia hacia los Therians, pues se han publicado diversos videos que han generado muchos comentarios sobre el tema. Incluso ayer, Luis, un joven que desde los 8 años actúa y siente que es un equino, acudió con su abogado al Congreso de Nuevo León para presentar la "Ley Therian".

¿Habrá convivencia therian en la UNAM hoy?

En redes sociales circula una singular convocatoria para una convivencia de Therians en Ciudad Universitaria, la primera en su tipo en la UNAM y en la Ciudad de México.

La cita es hoy a las 14:00 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Una hora más tarde, a las 15: 00 horas, se prevé una carrera Therian en el anexo de Ingeniería.

