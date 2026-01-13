¿Habrá Doble Hoy No Circula 14 de Enero 2026 en CDMX-Edomex? Así Aplica Restricción a Vehículos

Atento, conductor. Si generalmente transitas por la Ciudad de México o el Estado de México debes conocer si hay Contingencia Ambiental y si se activó la Contingencia Ambiental por Ozono, por ello en N+ te aclaramos cómo aplicará esta restricción vehicular para este miércoles 14 de enero.

Recuerda que ignorar este programa puede hacerte acreedor a una multa tanto en CDMX como en Edomex, por lo que es importante que conozcas en qué horario aplica y en su defecto, qué vehículos exentan la prohibición.

En la capital del país, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) es la encargada de verificar la aplicación y cumplimiento del Hoy No Circula, mientras que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se encarga de determinar cuándo se activa la Contingencia Ambiental debido a que los contaminantes superan los límites establecidos.

Por ello, es importante que verifiques diariamente si tu automóvil puede circular, según el color de tu engomado, tu holograma y la terminación de tu placa. Por ejemplo, este martes 13 de enero el Hoy No Circula aplicó para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Además, es importante que te mantengas atento al Calendario de Verificación Vehicular para poder estar al corriente con tus obligaciones como propietario de vehículos y evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Video: CAME Analiza Cambios al ‘Hoy No Circula’ para Disminuir Contaminación, ¿Cuáles y Cuándo?

¿Activan Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula este miércoles 14 de Enero de 2026?

Hasta las 15:00 horas de este 13 de enero no se había activado la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México ni en el Estado de México, dado que la calidad del aire es considerada aceptable en la Ciudad de México y Zona Conurbada.

La única alcaldía que reporta Mala calidad del aire es Iztapalapa, específicamente en la estación de monitoreo De Santiago Acahualtepec, donde se advirtió sobre la presencia de partículas PM2.5.

De modo que tampoco se ha activado el Doble Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero, es decir que el programa aplicará a los vehículos de manera normal. Es decir, que descansan los vehículos con holograma de verificación 1 y 2 que cumplen con las siguientes características:

Engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4.

Como te comentamos anteriormente, si tu vehículo se encuentra dentro de estas características deja de circular entre las 05:00 y 22:00 horas.

¿Qué vehículos exentan Hoy No Circula de este 14 de enero 2026?

Ten en cuenta que si tu holograma de verificación es "0' o "00' exentas las restricciones vehiculares, lo mismo que si tu vehículo está dentro del siguiente listado:

Motocicletas

Vehículos eléctricos e híbridos categorías I y II con motores de propulsión a gasolina.

Autos con Matrícula de Antiguo

Vehículos de Personas con discapacidad

Vehículos de Emergencia

Taxis

¿Cómo funciona el Hoy No Circula por Contingencia Ambiental?

Este programa busca reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que su objetivo es restringir el número de vehículos que se encuentran en la vía, mientras mejora la calidad del aire.

Por lo que la Sedema compartió cómo funciona el Hoy No Circula durante la Fase Preventiva y la Fase 1.

Fase Preventiva

Dejan de circular 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal

Fase 1

Dejan de circular 100% de los automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales y alcaldías

Dejan de circular el 20% de los hologramas '00' y '0' de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares holograma '1' y el 100% del holograma 2.

