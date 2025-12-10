¿Lloverá Hoy? Así se Espera el Clima en CDMX este Miércoles 10 de Diciembre 2025
Conoce el pronóstico del clima para este miércoles, 10 de diciembre de 2025, en la CDMX
Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy en la capital del país.
De acuerdo con la Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío en el Valle de México, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, habrá ambiente templado, cielo medio nublado en la Ciudad de México y el Estado de México.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C.
- Para Toluca, Estado de México, se p. revé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.
¿Habrá lluvias hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevé ligero aumento en las temperaturas respecto al día de ayer; después del mediodía el ambiente estará cálido, con cielo medio nublado a nublado.
Sin embargo, hay posibilidad de lluvias ligeras y chubascos ocasionales con actividad eléctrica.
Se prevé que los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.
