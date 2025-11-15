Habrá Nuevo Registro a la Pensión Hombres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Cuándo Pedir Apoyo de $3,000?

Todas las personas que buscan hacer su registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de edad en 2025, deben saber que las autoridades ya brindaron detalles respecto a la próxima inscripción, por eso acá te decimos cuándo se va a poder solicitar el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales para los adultos mayores.

Apenas en octubre pasado te aclaramos si hubo registro a la Pensión Hombres Bienestar 2025, ya que en redes sociales se difundió una supuesta etapa de inscripciones abiertas para los adultos mayores de 60 a 64 años. De igual forma, en una nota te recordamos cómo se realizó el trámite en meses anteriores.

¿Cuándo es el próximo registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que en 2026 se van abrir nuevas inscripciones para solicitar esta pensión para adultos mayores de 60 a 64 años, ya que el objetivo es darle entrada a 100 mil nuevos beneficiarios.

A falta de mayor información, en trámites anteriores el registro a la Pensión Hombres Bienestar se llevó a cabo a través de la dinámica Casa por Casa, donde personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX (SEBIEN) acudió a los domicilios de los adultos mayores que cumplían con los requisitos y tenían prioridad para entrar al programa social.

¿Cuántos beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años hay en 2025?

Para este año, la SEBIEN CDMX logró darle entrada a más de 92 mil adultos mayores a la Pensión Hombre Bienestar. El objetivo inicial era tener un padrón 77 mil beneficiarios, pero el objetivo logró rebasarse y ahora se espera que para 2026 se llegue a 200 mil beneficiarios.

Es importante recodar que todos los adultos mayores que forman parte de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en 2025 cobran un pago bimestral de 3 mil pesos, lo que al año son 18 mil pesos, producto de seis dispersiones.

