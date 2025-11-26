AICM Pide a Pasajeros Tomar Previsiones ante Protesta de Taxistas Hoy 26 de Noviembre 2025

El AICM hizo un llamado a los usuarios este miércoles 26 de noviembre para que tomen las previsiones necesarias debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la terminal aérea.

Por manifestaciones en las vialidades del aeropuerto que afectan el arribo vehicular a la terminal aérea, te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo para hoy. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 26, 2025

Recomienda anticipar la llegada si se tiene un vuelo para hoy.

¿Qué ocurre en el AICM Hoy?

Taxistas de empresas particulares protestaron con una rodada por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Al tratarse de una caravana que circulaba lentamente, generó rezagos vehiculares, principalmente en el trayecto que parte de la Terminal 2 a la Terminal 1.

Conoce opciones para reprogramar tu vuelo

¿Tienes programado un vuelo para este miércoles? Considera que hoy, 26 de noviembre de 2025, se ha registrado una protesta de taxistas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). En N+ te compartimos las opciones que tienes para reprogramarlo.

Cada aerolínea tiene sus políticas de viaje, pero comparten la recomendación a sus clientes de monitorear el estatus de sus vuelos y comunicarse directamente en caso de problemas. Si la aerolínea brinda beneficios a sus clientes estas podrían ser las opciones para que no pierdas tu vuelo

Corrobora cuáles es la fecha de viaje original

Averigua la fecha límite para reexpedición de boleto

Conoce la fecha límite para realizar el nuevo vuelo

¿En qué casos los pasajeros pueden cambiar fecha de vuelo?

Los pasajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo sin penalización, siempre que se respete la misma ruta. Existen casos en los que se podrá condonar el cargo por expedición de boleto y se permite el cambio de ruta sin penalización, esto implica que sí hay diferencia en la tarifa, esta deberá ser cubierta por el pasajero.

¿Si se reprograma el vuelo se pagará más dinero?

Si la aerolínea decide brindar la reprogramación del vuelo y ocurre después del periodo permitido, no se hará un cargo por cambio, pero sí se pagará una tarifa extra. Lo anterior son algunas opciones para que los pasajeros afectados puedan retomar sus planes de viaje sin costos adicionales por cambios.

