¿Hay Cierre en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 22 de Octubre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 22 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció con incidentes que afectan la circulación de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 22 de octubre de 2025?

A las 4:15 horas en el km 108, dirección CDMX Capufe informó reducción de carriles por atención de un accidente (salida del camino de camioneta)

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

