¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 15 de Octubre de 2025? Capufe Reporta Afectaciones

¿Hay Cierres Hoy en la Autopista México-Querétaro? Capufe Reporta Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 15 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en esta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 15 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 4:11 horas. Capufe informó que se registraba carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro, Plaza de Cobro Chichimequillas, en dirección a la CDMX sin reporte de incidente.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
