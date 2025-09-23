¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones

Este 23 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció sin afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 23 de septiembre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

Hasta las 05:00 horas de este martes no se registraron incidentes que afectaran la circulación de la autopista México-Querétaro en ninguno de sus sentidos.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

