¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 24 de Septiembre? Capufe Informa Afectaciones

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 24 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por incidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 24 de septiembre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 02:39 horas Capufe informó que en la Plaza de Cobro Palmillas se registraba carga vehicular en ambas direcciones de la autopista por atención de incidencia y hasta las 04:44 horas continuaba dicha situación en la vía.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
