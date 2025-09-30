¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 30 de Septiembre? Capufe Informa Afectaciones

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 30 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 30 de septiembre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 00:53 horas Capufe indicó que se registraba circulación intermitente por atención de un accidente, en el kilómetro 52 de la autopista en dirección a la CDMX.
- A las 2:48 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 52 de la Autopista México-Querétaro con dirección a la CDMX debido que el accidente fue atendido.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
