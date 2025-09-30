¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 30 de Septiembre? Capufe Informa Afectaciones

Este 30 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 30 de septiembre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 00:53 horas Capufe indicó que se registraba circulación intermitente por atención de un accidente , en el kilómetro 52 de la autopista en dirección a la CDMX.

indicó que se registraba por atención de un , en el de la autopista en dirección a la CDMX. A las 2:48 horas Capufe informó que se restableció la circulación en el kilómetro 52 de la Autopista México-Querétaro con dirección a la CDMX debido que el accidente fue atendido.

