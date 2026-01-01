Inicio Ciudad de México ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 1 de Enero de 2026?

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 1 de Enero de 2026?

|

N+

-

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 1 de Enero de 2026?

Hubo cierre parcial a la circulación en la México-Querétaro por el incendio de un local de tarimas. Foto: X @GN_Carreteras

COMPARTE:

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 1 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Querétaro?

  • A las 11:07 horas, se reportó reducción de carriles por atención a un accidente, en el km 101, dirección a la Ciudad de México.
  • A las 15:27 horas, se reportó un cierre a la circulación por incidente, en el Km 118, dirección a Querétaro.

Historias recomendadas:

Con información N+

ICM

Accidentes de Carretera
Inicio Ciudad de México Hay cierres en la autopista México queretaro hoy jueves 1 de enero de 2026