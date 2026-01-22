¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Jueves 22 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 22 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 22 de enero de 2026?

A las 8:45 horas, se registró reducción de carriles por atención de accidente, personas atropellada, en el km 143, dirección Querétaro.

A las 9:27 horas, hubo reducción de carriles en el km 175, dirección a la CDMX, por atención de accidente.

A las 16:00 horas, se informó que seguía la reducción de carriles, del km 194 al 200, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 16:59 horas, continuaba la carga vehicular en ambos sentidos del km 42 por labores de mantenimiento.

A las 17:25 horas, se registró lluvia a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, por lo que se recomendó disminuir la velocidad y manejar con precaución.

