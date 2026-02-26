¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 26 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 26 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 26 de febrero de 2026, las autoridades reportaron los siguientes incidentes en esta importante vía.

05:36 horas : Reducción de carriles en el km 140, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de remolque).

: Reducción de carriles en el km 140, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de remolque). 07:50 horas : Restablecimiento de la circulación en el km 140, dirección CDMX, tras atención de accidente.

: Restablecimiento de la circulación en el km 140, dirección CDMX, tras atención de accidente. 08:15 horas: Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, a la altura del km 40, dirección CDMX.

Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, a la altura del km 40, dirección CDMX. 09:21 horas : Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 10:51 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 160, dirección Querétaro.

Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 160, dirección Querétaro. 13:01 horas: Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento, en km 160, dirección Querétaro.

Durante el miércoles 25 de febrero, estos fueron algunos problemas e incidentes informados por las autoridades:

A las 8:47 horas, se reportó carga vehicular en el km 40, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales, no a cargo de Capufe.

A las 9:21 horas, hubo reducción de carriles en el km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 15:35 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 71, en ambos sentidos de la vía.

A las 15:36 horas, se informó la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la caseta de cobro de Tepotzotlán.

A las 20:33 horas, hubo reducción de carriles por atención de accidente, en el km 207, dirección a la CDMX.

A las 22:06 horas, se reportó reducción de carriles, en el km 153, dirección a la CDMX, por accidente vial.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

