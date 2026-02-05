¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 5 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 5 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hubo cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 5 de febrero de 2026, las autoridades no reportaron incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante la tarde y noche de este miércoles 4 de febrero se reportaron algunos incidentes:

A las 8:49 de hoy, hubo un cierre parcial en el km 123, dirección CDMX, por un accidente, sin embargo, ya se restableció la circulación en la zona.

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 206, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

12:26 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 14:37 horas, se reportó carga vehicular, en el km 40, dirección a la Ciudad de México, por labores de mantenimiento en los carriles laterales.

