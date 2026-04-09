¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 9 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 9 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 9 de abril de 2026, las autoridades no reportaron incidentes o afectaciones en esta vía.

Sin embargo, el miércoles 8 de abril, se reportó lo siguiente:

A las 14:18 horas, la plaza de cobro de Tepotzotlán registró carga vehicular en ambos sentidos por periodo vacacional.

A las 19:05 horas, hubo reducción de carriles por atención a accidente, en el km 72, dirección a la Ciudad de México.

A las 20:52 horas, del km 33 al 38, dirección a la CDMX, se reportó carga vehicular por labores de mantenimiento.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM