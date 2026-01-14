¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 14 de Enero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 14 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 14 de enero de 2026?

A las 00:46 horas, Capufe informó que en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro , dirección CDMX se registraba carga vehicular , a pesar de que se atendió un accidente.

informó que en el de la , dirección CDMX se registraba , a pesar de que se atendió un accidente. A las 05:04 horas, Capufe indicó que se había restablecido la circulación en el kilómetro 80, de la vía en dirección CDMX, tras la atención del accidente.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ