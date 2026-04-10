¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 10 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 10 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 10 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vía.

Mientras que este jueves 9 de abril, reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 5:37 horas, se reportó carga vehicular del km 33 al 38, dirección CDMX, por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción de Capufe.

A las 14:04 horas, hubo reducción de carriles por atención a incidente en la plaza de cobro de Palmillas, dirección a la Ciudad de México.

A las 15:00 horas, en el km 52, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención a choque por alcance múltiple entre un tractocamión y automóviles particulares.

A las 15:19 horas, hubo cierre a la circulación por atención a accidente y retiro de unidad siniestrada, en el km 51, dirección a la Ciudad de México.

A las 19:09 horas, se reportó reducción de carriles por atención de un accidente, en el km 46, con dirección a la Ciudad de México.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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