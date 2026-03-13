¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 13 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 13 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Este viernes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 13 de marzo de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el jueves 12 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 09:10 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. A las 09:26 horas : Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, del km 33, dirección CDMX.

: Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, del km 33, dirección CDMX. A las 16:00 horas: Se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 185, dirección a Querétaro.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM