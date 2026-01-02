¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 2 de Enero de 2026?
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 2 de enero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
El objetivo es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Querétaro?
- A las 09:03 horas de este 1 de enero, se reportó reducción de carriles en el km 136, dirección Querétaro, por atención de accidente (salida del camino de vagoneta).
- A las 09:52 horas, se restableció la circulación en el km 136, luego de atención de un accidente.
